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30 июня 2014, 19:37

Сергей Базаревич: "Зубков - один из самых талантливых молодых россиян"

Сергей АСТАХОВ
Корреспондент
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Главный тренер "Локомотива" Сергей Базаревич считает, что форвард Андрей Зубков становится носителем клубных традиций. Отметим, что 23-летний форвард сегодня подписал новое трехлетнее соглашение.

– Андрей – один из самых талантливых молодых баскетболистов России. Он продемонстрировал это своими играми и за молодежный "Локо", и за основную команду, а также в студенческой и молодежной сборной России, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Базаревича. – Конечно, молодому игроку сложно пробиваться в основную ротацию в клубе с такой конкуренцией на каждой позиции, но уже в прошедшем сезоне он показывал интересный баскетбол и в Единой лиге ВТБ, и в Евролиге. Как воспитанник "Локомотива" он становится носителем клубных традиций, и очень хорошо, что клуб доверяет ему и рассчитывает на него.

Источник: lokobasket.com
БК Локомотив-Кубань
Сергей Базаревич
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