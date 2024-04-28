Леброн Джеймс — о победе над «Денвером»: «Мы все еще проигрываем 1-3»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подвел итоги четвертого матча серии против «Денвера» в первом раунде плей-офф НБА.

28 апреля «Лейкерс» одержали первую победу в серии — 119:108.

«Мы все еще проигрываем 1-3. Каждая игра будет испытанием сама по себе. Мы справились с задачей продлить серию сегодня, но нам придется стать еще лучше», — сказал Джеймс в послематчевом интервью.

Следующий матч противостояния состоится 30 апреля.