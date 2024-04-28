Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:47

Леброн Джеймс — о победе над «Денвером»: «Мы все еще проигрываем 1-3»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подвел итоги четвертого матча серии против «Денвера» в первом раунде плей-офф НБА.

28 апреля «Лейкерс» одержали первую победу в серии — 119:108.

«Мы все еще проигрываем 1-3. Каждая игра будет испытанием сама по себе. Мы справились с задачей продлить серию сегодня, но нам придется стать еще лучше», — сказал Джеймс в послематчевом интервью.

Следующий матч противостояния состоится 30 апреля.

НБА
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
0
Читайте также
Украина попала в группу Евро-2024 к Бельгии, Румынии и Словакии
«Рейнджерс» победили «Вашингтон» в третьем матче серии Кубка Стэнли
Эксперты назвали самые красивые места для путешествий по РФ для любителей цветов
Требование контракта на 2 млрд, месть «Рубину» и цифры самого плохого сезона Семака. Что происходит в «Зените» после поражения
Пловцы РФ выполнили норматив для участия в Олимпийских играх во Франции
В Большом театре наградили победителей специальной премии «Золотой маски»
Популярное видео
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лейкерс» впервые победили в серии против «Денвера»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости