«Лейкерс» впервые победили в серии против «Денвера»

Читать «СЭ» в

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома победил «Денвер» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 119:108.

Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Никола Йокич, который оформил трипл-дабл — 33 очка, 14 передач и 14 подборов.

«Лейкерс» впервые обыграли соперника в четвертом матче серии (1-3). Следующий матч противостояния состоится 30 апреля.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Четвертый матч

«ЛА Лейкерс» — «Денвер» — 119:108 (28:23, 33:25, 30:32, 28:28)

28 апреля. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

ЛА: Джеймс (30), Дэвис (25), Рассел (21), Ривз (21)

Д: Йокич (33), Портер (27), Мюррей (22)

Счет в серии: 1-3

«Майами» — «Бостон» — 84:104 (12:21, 27:42, 22:24, 23:17)

Третий матч

28 апреля. Майами. «FTX Arena».

Счет в серии: 1-2