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«Миннесота» обыграла «Финикс» и в шаге от выхода во второй раунд плей-офф НБА

Сергей Разин
корреспондент
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«Миннесота» в третьем матча первого раунда плей-офф НБА обыграл «Финикс» со счетом 126:109.

Самым результативным на паркете стал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, набравший 36 очков. У «Санс» защитник Брэдли Бил набрал 28 очков.

Счет в серии 3-0 в пользу «Миннесоты». Четвертый матч пройдет 29 апреля и начнется в 4:30 мск.

НБА

Плей-офф. 1/8 финала

«Финикс» — «Миннесота» — 109:126 (32:34, 21:25, 20:36, 36:31)

27 апреля. Финикс. «Footprint Center».

Счет в серии: 0-3.

БК Миннесота Тимбервулвз
БК Финикс Санс
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