«Миннесота» обыграла «Финикс» и в шаге от выхода во второй раунд плей-офф НБА
«Миннесота» в третьем матча первого раунда плей-офф НБА обыграл «Финикс» со счетом 126:109.
Самым результативным на паркете стал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, набравший 36 очков. У «Санс» защитник Брэдли Бил набрал 28 очков.
Счет в серии 3-0 в пользу «Миннесоты». Четвертый матч пройдет 29 апреля и начнется в 4:30 мск.
НБА
Плей-офф. 1/8 финала
«Финикс» — «Миннесота» — 109:126 (32:34, 21:25, 20:36, 36:31)
27 апреля. Финикс. «Footprint Center».
Счет в серии: 0-3.
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