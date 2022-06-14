Баскетболист НБА задержан за наркотрафик. Скандал в США

Большое падение Монтреза Харрелла в лиге, где еще недавно требовали освободить Бритни Грайнер, пойманную с наркотиками в России.

Сезон Национальной баскетбольной ассоциации подходит к своему концу. Но многие сейчас обсуждают не только решающий матч между «Голден Стейт Уорриорз» и «Бостон Селтикс», но и находки полиции в машине у звезды «Шарлотт» Монтреза Харрелла. Его поймали с особо крупной партией марихуаны, и теперь игрок НБА может попасть за решетку. Его годовая зарплата превышает девять миллионов долларов, но теперь его обвиняют в торговле наркотиками и грозят лишить привычного образа жизни. Как один из лучших игроков своего поколения дошел до жизни такой и что теперь с ним будет?

Килограмм марихуаны «в личных целях»

Игрока «Шарлотт Хорнетс» Монтреза Харрелла остановили в Кентукки за странную манеру вождения. Полицейский хотел проверить документы и состояние здоровья водителя, демонстрировавшего признаки опьянения. Патрульный из Ричмонда почувствовал резкий запах марихуаны, Харрелл в ответ на вопросы грубил и отказывался проходить медицинское освидетельствование. Монтрез уверял, что у него с собой небольшое количество «травы» в личных целях. Но когда его арестовали и провели обыск автомобиля, в нем обнаружили три вакуумных пакета с марихуаной общей массой порядка 1,3 килограмма. Теперь за незаконную перевозку такого количества «травы» Харрелла могут приговорить к тюрьме на срок до пяти лет со штрафом в 10 тысяч долларов.

Спастись от тюремного заключения Монтрез может, оформив сделку со следствием и признав вину. В таком случае он, вероятно, получит гораздо меньшее наказание — есть шанс отделаться только штрафом. Ключевым фактором в принятии решения будет обоснование перевозки такого количества наркотических веществ. Марихуана (каннабис) в большинстве штатов разрешена для использования в медицинских и рекреационных целях. Но разрешенные объемы «для личного потребления» строго ограничены и зарегламентированы. Харрелла поймали с особо крупной дозой, поэтому следствие подозревает его в нелегальной торговле психотропными веществами. Законом запрещено владеть более чем одной унцией сухого каннабиса — это меньше 30 граммов.

Монтрез Харрелл. Фото Global Look Press

У Харрелла темная полоса в карьере

Харрелл не звезда НБА первой величины, но крепкий игрок. В юности он считался будущим американского баскетбола, успел выиграть юниорский и молодежный ЧМ со сборной США. В сезоне-2019/20 был признан лучшим запасным игроком в НБА, а также обладателем Hustle Award. Текущий сезон он начал в «Вашингтон Уизардс», но впоследствии был обменян в «Шарлотт», за который набирал в среднем 11,4 очка и делал 4,9 подбора. Но теперь будущее его карьеры зависит не только от показателей на баскетбольной площадке. Идея «легалайза» в западных странах ставила перед собой задачу пусть не побороть распространение наркотиков, но хотя бы контролировать этот процесс и получать с него налоговые отчисления. Только на деле многие жители штатов, где декриминализован сбыт каннабиса, часто пренебрегают прописанными законом запретами и устраивают у себя на ранчо фермы по промышленному производству марихуаны.

Посредниками при продаже часто становятся люди из самых разных слоев. Если версия с продажей наркотиков Харреллом подтвердится, это не будет большой сенсацией. Американские профессиональные лиги не подотчетны антидопинговому законодательству ВАДА, а их внутренний регламент не слишком суров к игрокам, употребляющим психотропные вещества. Так, российского игрока НХЛ Евгения Кузнецова за употребление кокаина Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала на четыре года. В то же время в составе «Вашингтон Кэпиталз» россиянин пропустил только четыре игры. Некоторые игроки НБА открыто признаются, что употребляют «легкие наркотики», и Харрелл — далеко не исключение.

Адвокаты баскетболиста настаивают, что он ехал на «восстановление» после тяжелого сезона, однако его карьера сейчас не в лучшей своей точке. У него закончился двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», во время которого его дважды обменяли. Уровень игры у 28-летнего центрового падал, интерес к нему у болельщиков не самый высокий, а этим летом он выходит на рынок свободных агентов... Так что возможное желание подзаработать на продаже каннабиса (например, бывшим одноклубникам) в его ситуации — не самая неожиданная история. Особенно если вспоминать недавнюю сагу с попавшейся с наркотиками в России звездой НБА Бритни Грайнер.