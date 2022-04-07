Все сборные России проведут подготовку к международным соревнованиям

Состоялось заседание объединенного тренерского совета Российской федерации баскетбола, сообщает сайт организации.

В начале заседания президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о текущей ситуации во взаимоотношениях с ФИБА и ФИБА-Европа, которые касаются предстоящих в этом году официальных соревнований.

Принято решение, что, независимо от вердикта Международной федерации баскетбола в отношении российских сборных, который должен быть вынесен в середине мая, все команды пройдут подготовку к международным соревнованиям. На следующих заседаниях мужского и женского тренерского совета будут заслушаны кандидатуры тренеров, которые являются претендентами на пост старших тренеров резервных сборных России.

В том случае, если наши резервные команды получат разрешение участвовать в международных соревнованиях, будет проведена полноценная подготовка. Если по каким-либо причинам российские сборные не смогут принять участие в первенствах Европы и мира, будут организованы тренировочные лагеря и сборы для резервных команд.