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Сегодня, 07:08

Баскетбольное сообщество США в шоке после избиения судьи на детском турнире

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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Многие звезды американского баскетбола высказали в соцсетях возмущение в связи с инцидентом на детском баскетбольном турнире в округе Декалб, штат Джорджия.

Соревнования под названием Love Of The Game в христианской церкви Stronghold стали поводом для скандала и полицейского расследования после публикации видео с избиением баскетболистами-подростками мужчины-судьи прямо на игровой площадке.

Подбадриваемые взрослыми с трибун, несколько 14-летних спортсменов-любителей из команды Dream Team Elite повалили одного из арбитров на паркет и принялись избивать его ногами. При этом остальные свидетели происшествия, включая других судей, просто наблюдали за расправой со стороны. Нападение длилось порядка 15 секунд, после чего баскетболисты оставили свою жертву, дали ему возможность подняться и покинуть место конфликта.

В процессе оказания медицинской помощи судье наложены 30 швов. Команда Dream Team Elite дисквалифицирована, но теперь драчливым подросткам грозит еще и уголовное преследование.

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