«Валенсия» сообщила об уходе главного тренера Понсарнау
«Валенсия» объявила об уходе Жауме Понсарнау с поста главного тренера. У специалиста истек срок контракта с баскетбольным клубом.
Понсарнау возглавлял «Валенсию» с 2018 года. Специалист привел команду к победе в Еврокубке в 2019 году.
Сообщалось, что 50-летний тренер возглавит «Сарагосу».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.valenciabasket.com/?p=noticias¬icia=7688&lang=en
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