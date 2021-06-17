Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубки Чемпионат мира
Новости   //    Баскетбол

«Валенсия» сообщила об уходе главного тренера Понсарнау

13:10
Теги:

«Валенсия» объявила об уходе Жауме Понсарнау с поста главного тренера. У специалиста истек срок контракта с баскетбольным клубом.

Понсарнау возглавлял «Валенсию» с 2018 года. Специалист привел команду к победе в Еврокубке в 2019 году.

Сообщалось, что 50-летний тренер возглавит «Сарагосу».

Дополнительная информация:

https://www.valenciabasket.com/?p=noticias¬icia=7688&lang=en

Читайте также

Сборная Украины может установить вечный антирекорд Евро
В Дагестане разрушили уникальный памятник возрастом более 5 тысяч лет
Какая вы теща по знаку Зодиака
«Будем возвращать американцев на землю»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
0
Офсайд