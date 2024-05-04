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Сегодня, 04:45

«Орландо» сравнял счет в серии с «Кливлендом», команды ждет седьмой матч

Евгений Козинов
Корреспондент
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Исаак Окоро и Венделл Картер.
Фото USA Today Sports

«Орландо» выиграл у «Кливленда» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА — 103:96. Счет в серии стал равный — 3-3.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, набравший 50 очков.

Седьмой матч в серии состоится в ночь с 5 на 6 мая.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Шестой матч

«Орландо» — «Кливленд» — 103:96 (29:25, 24:24, 20:29, 30:18)

О: Банкеро (27), Ф. Вагнер (26), Саггс (22), Картер (11).

К: Митчелл (50), Гарлэнд (21), Струс (10).

Счет в серии: 3-3.

Баскетбол
НБА
БК Кливленд Кавальерс
БК Орландо Мэджик
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