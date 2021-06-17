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Капитан ЦСКА Курбанов пропустит олимпийскую квалификацию

12:38
Никита Курбанов сдал положительный тест на коронавирус. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никита Курбанов сдал положительный тест на коронавирус. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России по баскетболу понесла еще одну серьезную потерею.

Как стало известно «СЭ» ключевой форвард сборной, капитан ЦСКА Никита Курбанов сдал положительный тест на коронавирус и не смог присоединиться к тренировкам национальной команды.

Он не поможет команде в олимпийской квалификации, которая пройдет в Сплите с 29 июня по 4 июля. Российская сборная сыграет против команд Германии и Мексики.

Ранее по разным причинам в сборную не приехали Алексей Швед, Дмитрий Кулагин, Сергей Карасев, Андрей Зубков, Виталий Фридзон и Дмитрий Хвостов.

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