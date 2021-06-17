Капитан ЦСКА Курбанов пропустит олимпийскую квалификацию
Сборная России по баскетболу понесла еще одну серьезную потерею.
Как стало известно «СЭ» ключевой форвард сборной, капитан ЦСКА Никита Курбанов сдал положительный тест на коронавирус и не смог присоединиться к тренировкам национальной команды.
Он не поможет команде в олимпийской квалификации, которая пройдет в Сплите с 29 июня по 4 июля. Российская сборная сыграет против команд Германии и Мексики.
Ранее по разным причинам в сборную не приехали Алексей Швед, Дмитрий Кулагин, Сергей Карасев, Андрей Зубков, Виталий Фридзон и Дмитрий Хвостов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю