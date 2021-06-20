Гендиректор «Нижнего Новгорода» Александр Хайретдинов скончался в возрасте 66 лет
Генеральный директор баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Александр Хайретдинов умер на 67-м году жизни.
«Для нашего клуба, всего нижегородского и российского баскетбола это большая утрата. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича», — сообщает пресс-служба «Нижнего Новгорода».
Хайретдинов стоял у истоков создания клуба. В 2000 году на базе баскетбольной сборной Волжского инженерного педагогического института при его непосредственном участии был организован клуб НБА, который в 2008 году получил новое название «Нижний Новгород». Все последующие годы Хайретдинов неизменно входил в состав руководства БК «НН».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю