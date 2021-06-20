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Гендиректор «Нижнего Новгорода» Александр Хайретдинов скончался в возрасте 66 лет

14:56
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Генеральный директор баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Александр Хайретдинов умер на 67-м году жизни.

«Для нашего клуба, всего нижегородского и российского баскетбола это большая утрата. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича», — сообщает пресс-служба «Нижнего Новгорода».

Хайретдинов стоял у истоков создания клуба. В 2000 году на базе баскетбольной сборной Волжского инженерного педагогического института при его непосредственном участии был организован клуб НБА, который в 2008 году получил новое название «Нижний Новгород». Все последующие годы Хайретдинов неизменно входил в состав руководства БК «НН».

Дополнительная информация:

http://www.nn-basket.ru/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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