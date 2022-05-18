В Госдуме отреагировали на отстранение баскетбольных сборных от участия в Кубке мира

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о том, что Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила женскую и мужскую сборные России от участия в Кубке мира.

«Решение об отстранении российских спортсменов коснется любой Федерации, к сожалению. Следующий год будет без международных стартов для наших спортсменов. Не помню, чтобы у нас когда-то такое было. Неприятная ситуация. Нам не надо обращать на это внимания. Надо выстраивать свой план соревнований, привлекать болельщиков. Болельщики должны проявить солидарность в этом вопросе. Посмотрим, будут ли они ходить на трибуны и поддерживать наших ребят. Надо привлекать людей на стадионы», — сказала Журова «СЭ».

Женская сборная России была в числе участников финальной части Кубка мира 2022 года, который пройдет с 22 сентября по 1 октября в Австралии.

Результаты выступлений мужских сборных России и Белоруссии в квалификации Кубка мира 2023 года аннулированы. Таким образом, команды не смогут выступить в финальной части турнира.