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Международная федерация баскетбола отстранила женскую и мужскую сборные России от участия в Кубке мира

Карен Саркисян
Корреспондент
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Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила женскую и мужскую сборные России от участия в Кубке мира, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба организации.

Женская сборная России была в числе участников финальной части Кубка мира 2022 года, который пройдет с 22 сентября по 1 октября в Австралии.

Результаты выступлений мужских сборных России и Белоруссии в квалификации Кубка мира 2023 года аннулированы. Таким образом, команды не смогут выступить в финальной части турнира.

Также FIBA отстранила сборные России от участия в чемпионатах мира по баскетболу 3х3 среди мужчин и женщин, а также продлила запрет на проведение соревнований под своей эгидой на территории России и Белоруссии.

Источник: https://tass.ru/sport/14659713
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