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Кириленко: «Международная федерация баскетбола сделает все, чтобы разделять спорт и политику»

Кириленко заявил, что ФИБА стремится разделять спорт и политику
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что Международная федерация баскетбола (ФИБА) стремится соблюдать нейтралитет и разделять спорт и политику.

Вчера, 18 мая, ФИБА отстранила сборные России от участия в Кубке мира и ближайших турнирах.

«Международная федерация баскетбола сделает все возможное, чтобы следовать нейтральности и разделять спорт и политику, — приводит слова Кириленко ТАСС. — И главный момент, который сейчас существует, это вопрос безопасности команд и логистики передвижений. И это основная причина, по которой мы приостанавливаем сейчас свое участие в официальных соревнования».

1 марта ФИБА временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/14669629
Андрей Кириленко
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