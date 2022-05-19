Кириленко: «Международная федерация баскетбола сделает все, чтобы разделять спорт и политику»
Кириленко заявил, что ФИБА стремится разделять спорт и политику
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что Международная федерация баскетбола (ФИБА) стремится соблюдать нейтралитет и разделять спорт и политику.
Вчера, 18 мая, ФИБА отстранила сборные России от участия в Кубке мира и ближайших турнирах.
«Международная федерация баскетбола сделает все возможное, чтобы следовать нейтральности и разделять спорт и политику, — приводит слова Кириленко ТАСС. — И главный момент, который сейчас существует, это вопрос безопасности команд и логистики передвижений. И это основная причина, по которой мы приостанавливаем сейчас свое участие в официальных соревнования».
1 марта ФИБА временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.
Источник: https://tass.ru/sport/14669629
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