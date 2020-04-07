Турнир во втором итальянском дивизионе досрочно завершен из-за коронавируса

Президент Итальянской федерации баскетбола Джованни Петруччи объявил, что сезон в серии А2 у мужчин завершен досрочно. Причиной стала пандемия коронавируса. Турнир во втором по рангу дивизионе не будет возобновлен.

Ранее в Италии были досрочно завершены все любительские и региональные турниры. Решение по поводу элитного дивизиона пока не принято.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 362 936 человек. Умерших — 76373, выздоровевших — 292 188.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус диагностирован у 7 497 человек. 58 человек умерли, выздоровели — 494.

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