Сборная Италии по баскетболу отказалась играть с Россией в квалификации ЧМ-2023

Федерация баскетбола Италии приняла решение, что национальная сборная не будет играть против России в квалификации чемпионата мира-2023.

Решение поддержал президент Олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.

«Италия решила, что не будет играть, Олимпийский комитет Италии на 100 процентов на стороне Федерации. Нидерланды и Исландия приняли аналогичное решение. Нам очень жаль, что ФИБА сделала такой выбор, мы его не понимаем. А как же ФИФА, которая выбивала команды с утра до вечера? МОК был предельно ясен, только баскетбол и биатлон не последовали указаниям», — цитирует Малаго Gazzetta.

Матч должен был состояться 1 июля в Италии. Чемпионат мира по баскетболу пройдет в Индонезии, Японии и Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.