Российский баскетболист выставил свою кандидатуру на драфт НБА-2024

Российский центровой Владислав Голдин в своих социальных сетях сообщил, что выставил свою кандидатуру на драфт НБА.

«Прежде всего, я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на протяжении многих лет. Это было невероятное время во «Флорида Атлантик Оулс», мы сделали здесь несколько удивительных вещей, которые запомнятся мне на всю оставшуюся жизнь. Я рад открыть эту новую главу в моей жизни», — написал баскетболист.

Центровой с 2020 года выступал за команду Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) «Флорида Атлантик Оулс». В текущем сезоне он принял участие в 32 играх, набирая в среднем 15 очков. В марте россиянин был признан лучшим игроком недели в своей конференции. Вместе с командой из Майами Голдин участвовал в турнире «Мартовское безумие».

В России Владислав играл за дублирующий состав ЦСКА.

Драфт НБА-2024 пройдет с 26 по 27 июня. Сначала команды сделают свои выборы в первом раунде, а на следующий день во втором раунде. Драфт будет состоять из 58 пиков из-за нарушений правил некоторыми командами ассоциации.