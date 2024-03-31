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Сегодня, 21:08

Агент Шведа прокомментировал вклад Алексея в успехи «Шаньси»

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Официальный представитель Алексея Шведа Обрад Фимич рассказал, что «Шаньси Лунгс» заинтересованы в продлении контракта с российским защитником, который истекает по окончании текущего сезона. В воскресенье, 31 марта, «Шаньси» гарантировал себе участие в плей-офф CBA, обыграв дома «Тяньцзинь» (124:117). Швед набрал 18 очков, 13 передач и 8 подборов.

«Алексей проводит отличный сезон в Китае, — отметил «СЭ» Обрад Фимич. — С небольшим бюджетом «Шаньси» вновь вышел в плей-офф CBA. Если в прошлом году основной вклад в успехи клуба из Тайюаня вносил Кей Фелдер, то в этом главным героем стал российский защитник. Швед сделал 10 трипл-даблов за регулярный чемпионат, поднял уровень китайских партнеров по команде, радует местных болельщиков яркой игрой. Сейчас у него огромная фан-база в Поднебесной. После каждой игры чемпионата Алексей по часу раздает автографы. На следующей неделе увижу своего клиента в Китае, посмотрю за его игрой вживую. Предлагает ли «Шаньси» продлить соглашение? Да, они заинтересованы в новом контракте. Есть и другие варианты в Китае. Будем разговаривать. Но пока основной акцент на том, чтобы ярко закончить текущий сезон, помочь «Шаньси» забраться как можно выше в плей-офф».

«Шаньси» не опустится ниже 12-го места. В плей-офф чемпионата Китая первые четыре команды автоматически проходят в четвертьфинал. Клубы, занявшие места с 5 по 12, проведут стадию 1/8 финала.

Баскетбол
Алексей Швед
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