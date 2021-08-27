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Российские баскетболистки обыграли США и вышли в плей-офф юниорского Кубка мира 3x3

08:05

Юниорская сборная России вышла в плей-офф Кубка мира 3x3.

В заключительных играх группового турнира россиянки обыграли Словению (20:19) и США (20:17) и вышли из группы со второго места, уступив первую строчку американкам за счет количества очков.

В четвертьфинале Россия встретится с Венгрией, которая стала победительницей своей группы. Встреча пройдет в субботу, 28 августа.

Баскетбол 3x3, Кубок мира U18, женщины

Групповой этап

Россия — Словения — 20:19

Россия: Логинова (8), Бочарова (7), Савкович (4), Языкова (1).

США — Россия — 17:20

Россия: Бочарова (11), Языкова (5), Савкович (4), Логинова (0).

Дополнительная информация:

https://russiabasket.ru/news/38332/rossijskie-yuniorki-v-plej-off-kubka-mira

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Сергей Разин все материалы автора

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