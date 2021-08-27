Российские баскетболистки обыграли США и вышли в плей-офф юниорского Кубка мира 3x3
Юниорская сборная России вышла в плей-офф Кубка мира 3x3.
В заключительных играх группового турнира россиянки обыграли Словению (20:19) и США (20:17) и вышли из группы со второго места, уступив первую строчку американкам за счет количества очков.
В четвертьфинале Россия встретится с Венгрией, которая стала победительницей своей группы. Встреча пройдет в субботу, 28 августа.
Баскетбол 3x3, Кубок мира U18, женщины
Групповой этап
Россия — Словения — 20:19
Россия: Логинова (8), Бочарова (7), Савкович (4), Языкова (1).
США — Россия — 17:20
Россия: Бочарова (11), Языкова (5), Савкович (4), Логинова (0).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://russiabasket.ru/news/38332/rossijskie-yuniorki-v-plej-off-kubka-mira
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