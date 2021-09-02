15-летний российский баскетболист Демин подписал долгосрочный контракт с «Реалом»
15-летний разыгрывающий Егор Демин стал баскетболистом «Реала», сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).
Демин заключил долгосрочный контракт с мадридским клубом, точный срок которого не уточняется. В первые 3 года соглашение баскетболиста будет считаться юниорским, по истечении этого срока появятся различные опции: драфт, аренда или переквалификация соглашения во взрослое. При этом после трех сезонов в чемпионате Испании Демин не будет считаться легионером.
В августе Демин принял участие в Еврочелленджере в составе сборной России U16. В пяти матчах баскетболист набирал в среднем 12,2 очка, делал 4,0 подбора, 2,2 перехвата, 2,0 передачи и 0,4 блок-шота за матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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