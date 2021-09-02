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15-летний российский баскетболист Демин подписал долгосрочный контракт с «Реалом»

16:48

15-летний разыгрывающий Егор Демин стал баскетболистом «Реала», сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).

Демин заключил долгосрочный контракт с мадридским клубом, точный срок которого не уточняется. В первые 3 года соглашение баскетболиста будет считаться юниорским, по истечении этого срока появятся различные опции: драфт, аренда или переквалификация соглашения во взрослое. При этом после трех сезонов в чемпионате Испании Демин не будет считаться легионером.

В августе Демин принял участие в Еврочелленджере в составе сборной России U16. В пяти матчах баскетболист набирал в среднем 12,2 очка, делал 4,0 подбора, 2,2 перехвата, 2,0 передачи и 0,4 блок-шота за матч.

Дополнительная информация:

https://russiabasket.ru/news/38346/egor-demin-v-reale

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Иван Торопцев все материалы автора

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