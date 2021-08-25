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Экс-защитник ЦСКА Бэйкер завершил карьеру в 28 лет из-за травм

14:12
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Баскетбольный клуб ЦСКА объявил о том, что экс-защитник команды Рон Бэйкер завершил карьеру. 28-летний спортсмен был вынужден прекратить выступать из-за проблем с рукой.

«Желаем Рону удачи и успехов на новом жизненном этапе!» — говорится в сообщении.

На следующей неделе Бэйкер начнет работать над развитием бизнеса в медицинском центре Via Christi в Вичите, штат Канзас.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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