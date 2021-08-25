Экс-защитник ЦСКА Бэйкер завершил карьеру в 28 лет из-за травм
Баскетбольный клуб ЦСКА объявил о том, что экс-защитник команды Рон Бэйкер завершил карьеру. 28-летний спортсмен был вынужден прекратить выступать из-за проблем с рукой.
«Желаем Рону удачи и успехов на новом жизненном этапе!» — говорится в сообщении.
На следующей неделе Бэйкер начнет работать над развитием бизнеса в медицинском центре Via Christi в Вичите, штат Канзас.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю