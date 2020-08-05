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Немецкий клуб уволил игрока за распространение теорий заговора о коронавирусе

10:24
Джошико Сайбу. Фото Reuters
Джошико Сайбу. Фото Reuters
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Немецкий клуб «Телеком Баскетс» расторг контракт с защитником Джошико Сайбу за распространение теорий заговора о коронавирусе и участие в демонстрации в прошлую субботу в Берлине, сообщает Bild.

Генеральный директор клуба обосновал свое решение «нарушениями условий текущего трудового договора в качестве профессионального спортсмена».

Руководитель клуба также добавил, что баскетбольные клубы бундеслиги «тщательно работают над разработкой планов гигиены для зрителей на следующий сезон и руководящих принципов по охране труда для игроков».

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