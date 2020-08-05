Немецкий клуб уволил игрока за распространение теорий заговора о коронавирусе
10:24
Немецкий клуб «Телеком Баскетс» расторг контракт с защитником Джошико Сайбу за распространение теорий заговора о коронавирусе и участие в демонстрации в прошлую субботу в Берлине, сообщает Bild.
Генеральный директор клуба обосновал свое решение «нарушениями условий текущего трудового договора в качестве профессионального спортсмена».
Руководитель клуба также добавил, что баскетбольные клубы бундеслиги «тщательно работают над разработкой планов гигиены для зрителей на следующий сезон и руководящих принципов по охране труда для игроков».
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
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