Немецкий клуб уволил игрока за распространение теорий заговора о коронавирусе

Немецкий клуб «Телеком Баскетс» расторг контракт с защитником Джошико Сайбу за распространение теорий заговора о коронавирусе и участие в демонстрации в прошлую субботу в Берлине, сообщает Bild.

Генеральный директор клуба обосновал свое решение «нарушениями условий текущего трудового договора в качестве профессионального спортсмена».

Руководитель клуба также добавил, что баскетбольные клубы бундеслиги «тщательно работают над разработкой планов гигиены для зрителей на следующий сезон и руководящих принципов по охране труда для игроков».