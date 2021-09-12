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Мужская и женские сборные России заняли четвертые места на чемпионате Европы по баскетболу 3х3

22:44
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Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 заняли четвертые места на чемпионате Европы, который проходил в Париже.

В полуфинале российские баскетболисты проиграли Сербии (13:18), в матче за третье место уступили Польше (18:19).

Женская сборная России в полуфинале уступили Германии (12:14), в матче за третье место проиграли Франции (13:19).

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Иван Шитик все материалы автора

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