Мужская и женские сборные России заняли четвертые места на чемпионате Европы по баскетболу 3х3
Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 заняли четвертые места на чемпионате Европы, который проходил в Париже.
В полуфинале российские баскетболисты проиграли Сербии (13:18), в матче за третье место уступили Польше (18:19).
Женская сборная России в полуфинале уступили Германии (12:14), в матче за третье место проиграли Франции (13:19).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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