«Зенит» не интересуется Майком Джеймсом
Как стало известно «СЭ», баскетбольный «Зенит» не рассматривает возможность подписания 31-летнего разыгрывающего Майка Джеймса. Сине-бело-голубые полностью укомплектованы и готовы к старту сезона.
Напомним, что в субботу ЦСКА расторг соглашение с Джеймсом, сейчас он является свободным агентом.
Экс-игрок «Финикса» и «Бруклина» провел в составе московского клуба два неполных сезона. На счету Джеймса 87 матчей за армейцев, в которых он набирал 18,8 очка и делал 4,7 передачи в среднем за встречу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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