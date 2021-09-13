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«Зенит» не интересуется Майком Джеймсом

15:20
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Как стало известно «СЭ», баскетбольный «Зенит» не рассматривает возможность подписания 31-летнего разыгрывающего Майка Джеймса. Сине-бело-голубые полностью укомплектованы и готовы к старту сезона.

Напомним, что в субботу ЦСКА расторг соглашение с Джеймсом, сейчас он является свободным агентом.

Экс-игрок «Финикса» и «Бруклина» провел в составе московского клуба два неполных сезона. На счету Джеймса 87 матчей за армейцев, в которых он набирал 18,8 очка и делал 4,7 передачи в среднем за встречу.

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Тимур Ганеев все материалы автора

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