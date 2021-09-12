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Женская сборная России проиграла в полуфинале Кубка Европы по баскетболу 3х3

20:27
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Женская сборная России по баскетболу 3х3 не смогла выйти в финал Кубка Европы, который проходит в Париже.

В полуфинальном матче россиянки уступили сборной Германии со счетом 12:14.

В матче за третье место сборная России сыграет с неудачником второго полуфинального противостояния — Франция — Испания.

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Иван Шитик все материалы автора

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