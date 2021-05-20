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Карри — об игре Леброна: «Великие игроки совершают великие броски»

08:57
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Разыгрывающий «Уорриорз» Стеф Карри высказался о победном 3-очковом нападающего «Лейкерс» Леброна Джеймса в матче плей-ин между командами.

«Великие баскетболисты совершают великие броски», — передает слова Карри Bleacher Report.

Леброн при счете 100:100 за 58,2 секунды до финальной сирены забросил 3-очковый и привел команду к победе.

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