Олег Матыцин выразил соболезнования семьям юных баскетболисток, погибших в аварии на Ставрополье

Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил соболезнования семьям погибших баскетболисток детской команды волгоградской школы олимпийского резерва №2.

«От имени Министерства спорта и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким юных баскетболисток — воспитанниц спортивной школы олимпийского резерва №2 города Волгограда, погибших в автокатастрофе на Ставрополье. Мы разделяем с вами горечь и боль от этой тяжелой, невосполнимой утраты.



Также мы адресуем искренние слова поддержки и сочувствия семьям детей, получивших травмы в этой страшной аварии. Убежден, что в настоящее время прикладываются все усилия, чтобы спасти жизни и здоровье пострадавших. Мы желаем всем скорейшего выздоровления», — приводит пресс-служба министерства спорта слова Матыцина.

По поручению Министра в Ставрополе в настоящее время работает представитель Минспорта России, директор Департамента спорта высших достижений Алексей Морозов.

Вечером в пятницу, 30 апреля, на трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь в аварию попал микроавтобус, в котором в Черкесск ехала детская команда по баскетболу школы олимпийского резерва №2 города Волгограда. В салоне находились 17 человек, в том числе 14 детей. В результате ДТП погибли 5 детей, 9 находятся в больницах в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести.