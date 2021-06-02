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Трехкратный олимпийский чемпион Майк Кшишевски завершит тренерскую карьеру по окончании сезона

20:35
Майк Кшишевски.
Майк Кшишевски.

Американский баскетбольный тренер Майк Кшишевски завершит карьеру по окончании сезона, сообщает TMZ Sports 2 июня. Официально об этом будет позднее.

74-летний специалист тренировал команду университета Дьюка на протяжении 41 сезона. Ближайший сезон станет для него 42-м и последним.

Вместе с командой он пять раз становился чемпионом NCAA. Также тренировал сборную США. Вместе с ней он трижды стал олимпийским чемпионом и дважды — чемпионом мира.

Два раза выиграл Олимпиаду как ассистент главного тренера сборной США. Майк Кшишевски — член зала славы баскетбола с 2001 года.

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