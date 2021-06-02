Трехкратный олимпийский чемпион Майк Кшишевски завершит тренерскую карьеру по окончании сезона
Американский баскетбольный тренер Майк Кшишевски завершит карьеру по окончании сезона, сообщает TMZ Sports 2 июня. Официально об этом будет позднее.
74-летний специалист тренировал команду университета Дьюка на протяжении 41 сезона. Ближайший сезон станет для него 42-м и последним.
Вместе с командой он пять раз становился чемпионом NCAA. Также тренировал сборную США. Вместе с ней он трижды стал олимпийским чемпионом и дважды — чемпионом мира.
Два раза выиграл Олимпиаду как ассистент главного тренера сборной США. Майк Кшишевски — член зала славы баскетбола с 2001 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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