Бывший игрок НБА приговорен к 3,5 годам тюрьмы за хранение оружия

Бывший игрок НБА Себастьян Телфэйр приговорен к 3,5 годам тюремного заключения. Он признан виновным по обвинению в хранении огнестрельного оружия, сообщает New York Post.

Телфэйр был арестован 11 июня 2017 года в Бруклине. Сначала он привлек внимание полицейских тем, что курил сигарету с марихуаной. После обыска в его автомобиле был обнаружен заряженный пистолет.

Телфэйр был осужден за хранение оружия еще в начале этого года, но 34-летний спортсмен воспользовался правом рассмотрения его дела судом присяжных.

Телфэйр был выбран на драфте 2004 года под общим 13-м номером "Портлендом". В НБА он выступал за "Бостон"​, "Миннесоту", "Клипперс", "Кливленд", "Финикс", "Торонто" и "Оклахому". Карьеру игрок заканчивал в Китае.