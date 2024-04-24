«Миннесота» во второй раз обыграла «Финикс»
«Миннесота» выиграла у «Финикса» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 105:93. Счет в серии стал 2-0.
Форвард «Тимбервулвз» Джейден Макдэниэлс набрал 25 очков и стал самым результативным игроком встречи.
Третий матч в серии пройдет на паркете «Санс» 27 апреля.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Второй матч
«Миннесота» — «Финикс» — 105:93 (24:21, 26:30, 28:20, 27:22)
М: Макдэниэлс (25), Конли (18), Гобер (18), Эдвардс (15), Таунс (12).
Ф: Букер (20), Дюрант (18), Гордон (15), Бил (14), Нуркич (10 + 14 подборов).
Счет в серии: 2-0.
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