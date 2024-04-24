Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:14

«Миннесота» во второй раз обыграла «Финикс»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Миннесота» выиграла у «Финикса» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 105:93. Счет в серии стал 2-0.

Форвард «Тимбервулвз» Джейден Макдэниэлс набрал 25 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Третий матч в серии пройдет на паркете «Санс» 27 апреля.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Миннесота» — «Финикс» — 105:93 (24:21, 26:30, 28:20, 27:22)

М: Макдэниэлс (25), Конли (18), Гобер (18), Эдвардс (15), Таунс (12).

Ф: Букер (20), Дюрант (18), Гордон (15), Бил (14), Нуркич (10 + 14 подборов).

Счет в серии: 2-0.

Баскетбол
НБА
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Финикс Санс
0
Читайте также
Российские теннисисты узнали соперников на «мастерсе» в Мадриде
В Челябинске мигрант чуть не сбил на машине бойца UFC Алексееву
Экономическая делегация КНДР отправилась в Иран
Одного не любят фанаты, другой не сработается с Амаралом. Почему Черчесов и Карпин не возглавят «Спартак»
Шлейф пепла вулкана Шивелуч на Камчатке протянулся на 92 км
Россияне назвали критерии идеального коллеги
Популярное видео
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Денвер» обыграл «Клипперс» во втором матче серии, Йокич сделал трипл-дабл

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости