32 очка Дончича помогли «Далласу» переиграть «Клипперс»

«Клипперс» на своем паркете проиграли «Далласу» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 93:96. Счет в серии стал равный — 1-1.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич, набравший 32 очка.

Третья игра состоится на площадке «Далласа» 27 апреля.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Первый матч

«ЛА Клипперс» — «Даллас» — 93:96 (19:23, 22:22, 25:20, 27:31)

К: Харден (22), Джордж (22), Леонард (15), Зубац (13 + 12 подборов).

Д: Дончич (32), Ирвинг (23), Вашингтон (18).

Счет в серии: 1-1.