Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:01

32 очка Дончича помогли «Далласу» переиграть «Клипперс»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
24 апреля. «ЛА Клипперс» — «Даллас» — 93:96.
Фото USA Today Sports

«Клипперс» на своем паркете проиграли «Далласу» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 93:96. Счет в серии стал равный — 1-1.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич, набравший 32 очка.

Третья игра состоится на площадке «Далласа» 27 апреля.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Первый матч

«ЛА Клипперс» — «Даллас» — 93:96 (19:23, 22:22, 25:20, 27:31)

К: Харден (22), Джордж (22), Леонард (15), Зубац (13 + 12 подборов).

Д: Дончич (32), Ирвинг (23), Вашингтон (18).

Счет в серии: 1-1.

Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Клипперс
Лука Дончич
0
Читайте также
ВАДА пояснило разницу между допингом у китайских пловцов и Валиевой
В Челябинске мигрант чуть не сбил на машине бойца UFC Алексееву
Экономическая делегация КНДР отправилась в Иран
Нашелся эксперт, который пророчит медали красно-белым, а букмекеры объявили фаворита. Что происходит накануне дерби ЦСКА - «Спартак»
Шлейф пепла вулкана Шивелуч на Камчатке протянулся на 92 км
Россияне назвали критерии идеального коллеги
Популярное видео
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Индиана» сравняла счет в серии с «Милуоки»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости