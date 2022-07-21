Избил жену до полусмерти и напал на детей. Оставят ли звездного дебошира Бриджеса в НБА?

Судьба игрока в руках у окружного прокурора Лос-Анджелеса.

В американском баскетболе межсезонье, но жизнь бурлит, причем не только в позитивном ключе. Еще не успели остыть пересуды вокруг скандалов с наркотиками, как главной темой для обсуждения стали семейные отношения игроков. Никто в личную жизнь не вмешивается, но, когда дело движется в сторону судебных разбирательств, хочешь-не хочешь, а сор из избы вынесут. Так на днях стало известно, что форвард «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес обвиняется в жестоком обращении с детьми и нападении на свою гражданскую жену. Клуб пока не принимает резких шагов, но есть ли у Бриджеса шансы сохранить свою карьеру?

Избил до полусмерти на глазах у общих детей

Нападающий «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес навряд ли может назвать себя звездой НБА первой величины, но конкретно для своей команды он едва ли не ключевой игрок, через которого клуб строит как спортивную, так и маркетинговую политику. И с последним теперь точно будут проблемы, ведь Майлз Бриджес обвинен в избиении своей подруги и жестоком обращении с детьми. Об этом стало известно из сводки полиции Лос-Анджелеса, а прокуратура штата уже возбудила в отношении игрока уголовное дело. Даже два — отдельно суд будет рассматривать нападение на женщину, а также условия содержания и воспитания детей. Согласно заявлению окружного прокурора, спортсмен напал на свою подругу в ночь с 27 на 28 июня.

Семейный скандал, завершившийся побоями, произошел прямо на глазах у несовершеннолетних, что могло привести к психическим травмам и шоку. Свои отношения с Мишель Джонсон Бриджес официально не регистрировал, но жили они вместе больше пяти лет и успели завести двух детей. «Насилие в семье создает физическую, психическую и эмоциональную травму, которая оказывает длительное воздействие на свидетелей инцидента, — говорится в заявлении окружного прокурора Джорджа Гаскона. — Дети, столкнувшиеся с насилием в семье, особенно уязвимы, и последствия для них неизмеримы. Мистер Бриджес будет привлечен к ответственности за свои действия, и наше Бюро по оказанию помощи жертвам будет поддерживать выживших в этом трудном процессе». Однако Бриджес не признал себя виновным по предъявленным обвинениям во время первого официального допроса в суде. Неужели семья оговорила спортсмена?

Жена Майлза Бриджеса Мишель Джонсон. из личных соцсетей

Пострадавшая взяла на вооружение соцсети

Представители «Хорнетс» не собираются пороть горячку. Несмотря на развернувшуюся в соцсетях кампанию против Бриджеса даже номинально Майлза отстранять не собираются. «Прозвучали очень серьезные обвинения, а значит, нужны столь же серьезные доказательства. Мы будем продолжать отслеживать развитие этой ситуации. Поскольку это юридический вопрос, на данный момент у нас не будет дальнейших комментариев», — говорится в заявлении команды. Пока что ничто не мешает Майлзу даже тренироваться, официальные тренировки клуба еще не начались, но наверняка Бриджес готовится к старту сезона самостоятельно. Возможность прийти в тренажерный зал вместо перспективы провести ночь в компании других задержанных стоила игроку НБА 130 тысяч долларов. Именно под такую сумму его накануне выпустили под залог.

И все же в целом перспективы оправдаться у Бриджеса скверные. Глядя на то, как Майлза выпускают из-под ареста, его подруга Мишель решила использовать методы общественного давления на судопроизводство. В своей соцсети Джонсон опубликовала выписку из больницы, где сказано черным по белому: «Взрослая женщина подверглась насилию со стороны партнера-мужчины». Врачи зафиксировали признаки удушения, многочисленные гематомы по всему телу, ушибы, растяжение мышц шеи, ушиб ребер и закрытый перелом носовой кости. В ответ на комментарии защитников Бриджеса в ее адрес женщина решилась и на публикацию фотографии последствий семейных разборок. Как после такого Майлз найдет варианты оправдать себя, остается пока загадкой.

Майлз Бриджес. Фото Global Look Press

В НБА кризис репутации игроков

Мишель также рассказывает, что это далеко не первая их ссора, которая заканчивалась рукоприкладством. До поры до времени она предпочитала молчать и ждать, но теперь наступил предел терпения и для нее. «Я сама ненавижу, что дело дошло до этого, видит бог, я этого не хотела. Но я больше не могу молчать. Я позволила тебе разрушить мой дом, мою жизнь, оскорблять меня всеми возможными способами. Но я никогда не позволю тебе травмировать судьбу наших детей. Они это запомнят на всю свою жизнь», — написала Джонсон в посте, сопровождающем снимки. После того как в недавнем громком разбирательстве с Джонни Деппом и Эмбер Херд победу в суде одержал мужчина, доказавший голословность обвинений в его адрес, судьи будут внимательнее изучать все улики, чтобы не допустить ошибок.

Но даже без тюремного заключения трудно представить, как современное американское общество допустит игрока с подобной репутацией до игры в самой престижной лиге мира. Впрочем, с репутацией в последнее время проблемы у многих игроков НБА. Домашние скандалы, истории с наркотиками, пьяной ездой и даже уличными кражами... Только за последние пару месяцев наберется несколько крупных криминальных историй с заметными игроками лиги. Так что Национальной баскетбольной ассоциации нужно снова объяснять своим миллионерам и цену их денег, и правила поведения в обществе.