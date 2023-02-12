Зайон Уильямсон пропустит еще несколько недель из-за повреждения подколенного сухожилия
Форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон пропустит еще несколько недель из-за повреждения подколенного сухожилия, сообщает ESPN.
По словам президента «Пеликанс» по баскетбольным операциям Дэвида Гриффина, баскетболист столкнулся с осложнением травмы.
Следующее обследование 22-летний форвард пройдет после Матча всех звезд НБА.
В нынешнем сезоне Уильямсон провел 29 матчей, набирая в среднем 26 очков, 7 подборов, 4,6 передачи и 1,1 перехвата.
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