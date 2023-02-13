«Бостон» обыграл «Мемфис», у Уайта дабл-дабл

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Мемфис» со счетом 119:109.

Самым результативным на паркете стал защитник «Гриззлиз» Джа Морант, набравший 25 очков. У защитника «Селтикс» Деррика Уайта 23 очка и 10 передач.

После этого матча «Бостон» с 41 победой занимает первое место в Восточной конференции, «Мемфис» с 34 победами — на второй строчке Запада.

НБА

Регулярный сезон

«Бостон» — «Мемфис» — 119:109 (26:28, 35:20, 21:33, 37:28)

12 февраля. Бостон. «TD Garden».