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Сегодня, 23:04

«Голден Стэйт» и НБА работают на завершением обмена с участием Гэри Пэйтона

Иван Шитик
Корреспондент
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«Голден Стэйт» и НБА работают над завершением четырехсторонней сделки, которая была под угрозой срыва из-за травмы защитника Гэри Пэйтона, пишет инсайдер EPSN Эдриан Войнаровски.

При этом «Уорриорз» подали жалобу на «Портленд». По мнению калифорнийцев, «Блэйзерс» скрыли информацию о физическом состоянии Пэйтона. Обследование показало, что игрок пропустит значительную часть оставшегося сезона из-за травмы.

НБА начала официальное расследование и может наказать «Портленд» штрафом и потерей выбора на драфте, если подтвердится скрытие информации о травме.

Минувшим летом Пэйтом перенес операцию на мышцах брюшной полости, после чего был вынужден пропустить первые 35 матчей сезона.

БК Голден Стэйт Уорриорз
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