«Юта» переиграла «Бруклин», «Денвер» проиграл «Нью-Орлеану»

«Денвер» на своем паркете проиграл «Нью-Орлеану» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:113. Самым результативным игроком встречи стал центрового «Наггетс» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл.

В другой встрече «Юта» выиграла у «Бруклина» (125:102) несмотря на то, что разыгрывающий «Нетс» Айзея Томас набрал 30 очков и стал самым результативным игроком матча.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Нью-Орлеан» — 105:113 (29:27, 23:24, 30:31, 23:31)

Д: Йокич (25 + 12 подборов), Моррис (19), Бартон (17).

Н: Джонс (25), Ингрэм (23 + 12 передач), Хэйс (22 + 11 подборов).

«Юта» — «Бруклин» — 125:102 (33:24, 35:23, 37:26, 20:29)

Ю: Митчелл (27), Богданович (19 + 11 подборов), Паскалл (16).

Б: Томас (30), Ирвинг (15), Бембри (13), Шарп (11).