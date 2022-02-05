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Сегодня, 08:25

«Портленд» проиграл «Оклахоме» и потерпел четвертое поражение подряд

«Портленд» проиграл «Оклахоме» и потерпел четвертое поражение подряд
Иван Торопцев
Корреспондент

«Портленд» проиграл «Оклахоме» в матче регулярного чемпионата НБА — 93:96.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Тандер» Лу Дорт, набравший 23 очка.

«Портленд» потерпел четвертое поражение подряд. «Оклахома» выиграла третий матч кряду.

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Оклахома» — 93:96 (19:21, 31:25, 26:29, 17:21)

П: Макколлум, Саймонс (оба — 19), Нуркич (14 + 16 подборов)

О: Дорт (23), Гидди (16), Диаките (12)

5 февраля. Портленд. «Moda Center».

БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Оклахома-Сити Тандер
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