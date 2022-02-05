«Даллас» и «Филадельфия» сыграли в крестики-нолики пока их матч прерван
Матче регулярного чемпионата НБА между «Далласом» и «Филадельфией» был прерван в первой четверти. Причиной стало одно из колец на арене «Американ Эйрлайнс Центр».
Перед остановкой счет был 19:17 в пользу «Сиксерс».
Во время паузы «Филадельфия» в Twitter бросила соперникам вызов в крестики-нолики. «Даллас» откликнулся на предложение и победил.
Однако «Сиксерс» обвинили «Маверикс» в читерстве, опубликовав скриншот популярного сообщения Джоэла Эмбиида.
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