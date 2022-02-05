«Даллас» и «Филадельфия» сыграли в крестики-нолики пока их матч прерван

Матче регулярного чемпионата НБА между «Далласом» и «Филадельфией» был прерван в первой четверти. Причиной стало одно из колец на арене «Американ Эйрлайнс Центр».

Перед остановкой счет был 19:17 в пользу «Сиксерс».

hey, @DallasMavs! ?



Is Boban available to help hang our TVs? pic.twitter.com/t7sIR8z5fn — Philadelphia 76ers (@sixers) February 5, 2022

Во время паузы «Филадельфия» в Twitter бросила соперникам вызов в крестики-нолики. «Даллас» откликнулся на предложение и победил.

Dallas Mavericks e Philadelphia batendo um jogo da velha na TL enquanto a partida n?o recome?a!



E o nosso adm protagonizando cenas lament?veis... Dallas Mavericks na sua mais pura ess?ncia!#MFFL pic.twitter.com/sK9NyCNevw — @Mavs_Brasil (@Mavs_Brasil) February 5, 2022

Однако «Сиксерс» обвинили «Маверикс» в читерстве, опубликовав скриншот популярного сообщения Джоэла Эмбиида.