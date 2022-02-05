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Сегодня, 07:06

«Даллас» и «Филадельфия» сыграли в крестики-нолики пока их матч прерван

Евгений Козинов
Корреспондент
Матч «Даллас» — «Филадельфия» был прерван.
Фото Twitter

Матче регулярного чемпионата НБА между «Далласом» и «Филадельфией» был прерван в первой четверти. Причиной стало одно из колец на арене «Американ Эйрлайнс Центр».

Перед остановкой счет был 19:17 в пользу «Сиксерс».

Во время паузы «Филадельфия» в Twitter бросила соперникам вызов в крестики-нолики. «Даллас» откликнулся на предложение и победил.

Однако «Сиксерс» обвинили «Маверикс» в читерстве, опубликовав скриншот популярного сообщения Джоэла Эмбиида.

БК Даллас Маверикс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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