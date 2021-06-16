Йокич отказался от выступления за сборную Сербии этим летом

Центровой «Денвера», MVP НБА сезона-20/21 Никола Йокич объявил, что не сможет помочь сборной Сербии этим летом, пишет в Twitter журналист Марк Стейн.

25-летний баскетболист исключил свое участие и в отборе к Олимпийским играм в Токио, и в самом олимпийском турнире, если сербы успешно пройдут квалификацию.

Йокич решил сосредоточиться на восстановлении после чемпионата НБА, который стартовал в декабре в условиях укороченной предсезонки.

Также стало известно, что Игры в Токио точно пропустят Ален Смаилагич («Голден Стэйт») и Алексей Покушевски («Оклахома-Сити»).

В отборе на Игры соперниками сербов по группе А в Белграде станут Доминиканская республика и Филиппины. В группе B сыграют Пуэрто-Рико, Италия и Сенегал. Только одна сборная из шести перечисленных сыграет в Токио.