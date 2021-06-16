Йокич отказался от выступления за сборную Сербии этим летом
Центровой «Денвера», MVP НБА сезона-20/21 Никола Йокич объявил, что не сможет помочь сборной Сербии этим летом, пишет в Twitter журналист Марк Стейн.
25-летний баскетболист исключил свое участие и в отборе к Олимпийским играм в Токио, и в самом олимпийском турнире, если сербы успешно пройдут квалификацию.
Йокич решил сосредоточиться на восстановлении после чемпионата НБА, который стартовал в декабре в условиях укороченной предсезонки.
Также стало известно, что Игры в Токио точно пропустят Ален Смаилагич («Голден Стэйт») и Алексей Покушевски («Оклахома-Сити»).
В отборе на Игры соперниками сербов по группе А в Белграде станут Доминиканская республика и Филиппины. В группе B сыграют Пуэрто-Рико, Италия и Сенегал. Только одна сборная из шести перечисленных сыграет в Токио.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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