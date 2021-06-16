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Стэн Ван Ганди отправлен в отставку с поста главного тренера «Нью-Орлеана»

18:30
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«Нью-Орлеан» отправит в отставку главного тренера Стэна Ван Ганди, который проработал с командой всего один сезон, сообщает ESPN.

Руководство клуба и 61-летний Ван Ганди в последнее время проводили регулярные встречи, на которых обсуждали будущее «Пеликанс». Завершение сотрудничества видится неизбежным итогом для обеих сторон.

Ван Ганди был назначен главным тренером «Нью-Орлеана» 22 октября 2020 года. Под его руководством «Пеликанс» заняли 11-е место на Западе (31-41) и не вошли в зону плей-ин.

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Иван Шитик все материалы автора
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