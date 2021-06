«Финикс» может потерять Криса Пола перед финалом Западной конференции

Разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола изолировали от команды из-за протоколов НБА по профилактике коронавируса, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своем Twitter.

Также в сообщении говорится, что период самоизоляции может быть укорочен, если Пол до этого вакцинировался.

36-летний баскетболист может пропустить пропустить старт финальной серии Западной конференции.

Paul's status for the start of the Western Conference finals is currently up in the air, sources say.



Noteworthy: Depending on the medical circumstance, an isolation period could be shorter for a vaccinated individual. https://t.co/62r5bWzLOh