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«Финикс» может потерять Криса Пола перед финалом Западной конференции

16:48
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Разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола изолировали от команды из-за протоколов НБА по профилактике коронавируса, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своем Twitter.

Также в сообщении говорится, что период самоизоляции может быть укорочен, если Пол до этого вакцинировался.

36-летний баскетболист может пропустить пропустить старт финальной серии Западной конференции.

«Финикс» стал первым клубом НБА, который вышел в финал конференции, обыграв в полуфинале обыграли «Денвер Наггетс» (4-0).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/ShamsCharania/status/1405143542675165190

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