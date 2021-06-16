«Финикс» может потерять Криса Пола перед финалом Западной конференции
Разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола изолировали от команды из-за протоколов НБА по профилактике коронавируса, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своем Twitter.
Также в сообщении говорится, что период самоизоляции может быть укорочен, если Пол до этого вакцинировался.
36-летний баскетболист может пропустить пропустить старт финальной серии Западной конференции.
Paul's status for the start of the Western Conference finals is currently up in the air, sources say.— Shams Charania (@ShamsCharania) June 16, 2021
Noteworthy: Depending on the medical circumstance, an isolation period could be shorter for a vaccinated individual. https://t.co/62r5bWzLOh
«Финикс» стал первым клубом НБА, который вышел в финал конференции, обыграв в полуфинале обыграли «Денвер Наггетс» (4-0).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/ShamsCharania/status/1405143542675165190
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