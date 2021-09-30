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Симмонс может пропустить весь сезон ради обмена из «Филадельфии»

06:29
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Разыгрывающий защитник «Филадельфии» Бен Симмонс по-прежнему намерен покинуть команду. Как сообщает ESPN, 25-летний австралиец не боится штрафных санкций со стороны клуба, но более не хочет играть за команду.

Отмечается, что 33-летний Симмонс может пропустить весь сезон-2021/22, если «Филадельфия» не обменяет игрока.

Ранее Симмонс не приехал в тренировочный лагерь «Сиксерс», стартовавший 28 сентября.

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Евгений Козинов все материалы автора

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