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95 процентов игроков НБА сделали вакцину от коронавируса

03:20
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Телеканал ESPN сообщил, что 95 процентов игроков НБА сделали прививку от коронавируса. Эта цифра с учетом баскетболистов, сделавших минимум первую прививку.

24 сентября сообщалось, что только 90 процентов игроков прошли полную вакцинацию.

НБА и профсоюз игроков договорились о сохранении строгих требований для невакцинированных спортсменов в сезоне-2021/22.

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Евгений Козинов все материалы автора

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