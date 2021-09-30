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Харден объяснил, почему не спешит подписывать новый контракт с «Бруклином»

03:53
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Атакующий защитник «Бруклина» Джеймс Харден пока не думает о продлении контракта. В предстоящем сезоне игрок заработает 44,3 миллиона долларов.

«Честно говоря, я просто не тороплюсь. Хочу сосредоточиться на том, чтобы принести этому городу чемпионский титул. В вопросе продления контракта мне нужно проявить терпение. Я многое пережил в прошлом сезоне. Все хотят убедиться, что мой настрой правильный, при этом зная, что в конечном итоге я хочу остаться в «Бруклине» до конца своей карьеры. Так что торопиться некуда, и мы будем вместе получать удовольствие от процесса», — цитирует ESPN Джеймса.

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Евгений Козинов все материалы автора

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