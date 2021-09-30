Харден объяснил, почему не спешит подписывать новый контракт с «Бруклином»
Атакующий защитник «Бруклина» Джеймс Харден пока не думает о продлении контракта. В предстоящем сезоне игрок заработает 44,3 миллиона долларов.
«Честно говоря, я просто не тороплюсь. Хочу сосредоточиться на том, чтобы принести этому городу чемпионский титул. В вопросе продления контракта мне нужно проявить терпение. Я многое пережил в прошлом сезоне. Все хотят убедиться, что мой настрой правильный, при этом зная, что в конечном итоге я хочу остаться в «Бруклине» до конца своей карьеры. Так что торопиться некуда, и мы будем вместе получать удовольствие от процесса», — цитирует ESPN Джеймса.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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