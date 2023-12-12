«Сакраменто» победил «Бруклин», «Клипперс» обыграли «Портленд»
«Сакраменто» победил «Бруклин» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 131:118.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Де'Аарон Фокс, набравший 29 очков.
В параллельной встрече «Портленд» на выезде уступил «Клипперс» (127:132). Разыгрывающий гостей Анферни Саймонс набрал 38 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сакраменто» — «Бруклин» — 131:118 (26:18, 28:30, 44:37, 33:33)
С: Фокс (29), Мюррэй (24), Монк (21)
Б: Бриджес (22), Томас (20), Динвидди (16)
12 декабря. Сакраменто. «Golden 1 Center».
«Клипперс» — «Портленд» — 132:127 (43:32, 23:33, 39:34, 27:28)
К: Леонард (34), Джордж, Харден (оба — 20)
П: Саймонс (38), Шарп (27), Хендерсон (19)
12 декабря. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».
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