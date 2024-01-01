Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

1 января, 23:44

Рашид Уоллес: «Когда я пришел в НБА, моей главной целью было выиграть титул»

Уоллес рассказал, что было его главной мотивацией во время карьеры в НБА
Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-форвард «Портленда» и «Детройта» Рашид Уоллес рассказал, что было его главной мотивацией во время карьеры в НБА.

«Я просто хотел стать чемпионом везде. Вот и все. Все помнят победителей. Я хотел побеждать. Это была моя главная цель, когда я пришел в лигу, — выиграть титул. Мне посчастливилось получить один титул, один из трех попыток. Большинству парней не посчастливилось и раз выиграть. Так что я благодарен за это. Я не стремился попасть в Зал славы, я стремился выиграть парочку чемпионств», — приводит слова Уоллеса Underdog NBA.

49-летний спортсмен заявил, что не хотел набирать 25 очков и каждый год ездить на Матч звезд, а предпочел быть достойным товарищем по команде и делиться мячом.

Уоллес стал чемпионом НБА в 2004 году в составе «Детройта». Он был выбран на драфте НБА 1995 года под четвертым номером командой «Вашингтон». Также баскетболист выступал за «Портленд», «Атланту» и «Бостон».

Уоллес провел в НБА 16 сезонов и завершил карьеру в 2013 году.

0
Читайте также
Лера Кудрявцева вышла замуж за Игоря Макарова
Главные спортивные события 2024 года
Sky News узнал о столкновениях корабля США и катеров хуситов в Красном море
Кадыров сообщил о появлении в Чечне нового города
Зеленский заявил о поставке Канадой дополнительных систем NASAMS
Суд отказался заблокировать YouTube-канал Ивлеевой
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лейкерс» проиграли «Нью-Орлеану», Джеймс набрал 34 очка

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости