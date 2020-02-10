«Портленд» нанес «Майами» третье поражение подряд, Лиллард набрал 33 очка
07:40
«Портленд» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Майами» — 115:109. «Хит» потерпели третье поражение подряд. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Дэмьен Лиллард, набравший 33 очка.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Портленд» — «Майами» — 115:109 (38:36, 25:24, 30:23, 22:26)
П: Лиллард (33), Трент (22)
М: Драгич (27)
10 февраля.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/