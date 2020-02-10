Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Портленд» нанес «Майами» третье поражение подряд, Лиллард набрал 33 очка

07:40
Теги:

«Портленд» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Майами» — 115:109. «Хит» потерпели третье поражение подряд. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Дэмьен Лиллард, набравший 33 очка.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Майами» — 115:109 (38:36, 25:24, 30:23, 22:26)

П: Лиллард (33), Трент (22)

М: Драгич (27)

10 февраля.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир