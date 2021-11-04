Первый номер драфта НБА-2021 установил антирекорд лиги по точности бросков
Разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем стал первым дебютантом НБА в истории, который совершил восемь и более бросков с игры с реализацией менее 15 процентов, сообщает Basketball Reference.
В первом в карьере матче против «Орландо» (110:103) разыгрывающий «Детройта» набрал два очка (1/8 с игры), отдал две передачи, совершил семь подборов и сделал один блок-шот. Во встрече с «Милуоки» Каннингем набрал шесть очков (2/14 с игры) с игры), отдал три передачи и совершил два подбора.
Отметим, что 20-летний американец пропустил стартовые игры сезона из-за повреждения голеностопа.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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