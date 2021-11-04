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Первый номер драфта НБА-2021 установил антирекорд лиги по точности бросков

10:58
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Разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем стал первым дебютантом НБА в истории, который совершил восемь и более бросков с игры с реализацией менее 15 процентов, сообщает Basketball Reference.

В первом в карьере матче против «Орландо» (110:103) разыгрывающий «Детройта» набрал два очка (1/8 с игры), отдал две передачи, совершил семь подборов и сделал один блок-шот. Во встрече с «Милуоки» Каннингем набрал шесть очков (2/14 с игры) с игры), отдал три передачи и совершил два подбора.

Отметим, что 20-летний американец пропустил стартовые игры сезона из-за повреждения голеностопа.

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