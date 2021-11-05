«Атланта» проиграла «Юте», «Филадельфия» переиграла «Детройт»
«Детройт» на своем паркете проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА — 98:109. В других встречах «Юта» выиграла у «Атланты» (116:98), «Бостон обыграл «Майами» (95:78).
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Филадельфия» — 98:109 (32:31, 34:32, 16:23, 16:23)
Д: Грант (27), Каннингем (18 + 10 подборов), Олиник (11).
Ф: Карри (23), Макси (20), Эмбиид (19).
«Атланта» — «Юта» — 98:116 (16:15, 24:24, 34:36, 24:41)
А: Янг (21), Хантер (14), Коллинз (13), Капела (13 + 11 подборов).
Ю: Кларксон (30), Богданович (23), Инглс (19).
«Майами» — «Бостон» — 78:95 (24:18, 9:33, 24:24, 21:20)
М: Батлер (20), Робинсон (16), Адебайо (13).
Б: Браун (17), Шредер (14), Несмит (13).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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