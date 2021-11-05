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«Атланта» проиграла «Юте», «Филадельфия» переиграла «Детройт»

04:58
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«Детройт» на своем паркете проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА — 98:109. В других встречах «Юта» выиграла у «Атланты» (116:98), «Бостон обыграл «Майами» (95:78).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Филадельфия» — 98:109 (32:31, 34:32, 16:23, 16:23)

Д: Грант (27), Каннингем (18 + 10 подборов), Олиник (11).

Ф: Карри (23), Макси (20), Эмбиид (19).

«Атланта» — «Юта» — 98:116 (16:15, 24:24, 34:36, 24:41)

А: Янг (21), Хантер (14), Коллинз (13), Капела (13 + 11 подборов).

Ю: Кларксон (30), Богданович (23), Инглс (19).

«Майами» — «Бостон» — 78:95 (24:18, 9:33, 24:24, 21:20)

М: Батлер (20), Робинсон (16), Адебайо (13).

Б: Браун (17), Шредер (14), Несмит (13).

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Евгений Козинов все материалы автора
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