Разыгрывающий «Портленда» Лиллард объяснил, почему не стал переходить в «Лейкерс»

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард объяснил, почему не стал переходить в «Лейкерс» в минувшее межсезонье.

«У меня была встреча с Леброном. Он спросил, что я думаю по поводу своего положения, а я сказал ему, что хочу бороться за победу в чемпионате. Он обрисовал, какой может стать ситуация, если я решу уйти из «Портленда». Он не настаивал на том, чтобы я переходил в «Лейкерс», и не рассказал мне ничего такого, чего я бы не знал. Конечно, было бы здорово поиграть с Леброном и Энтони Дэвисом в Лос-Анджелесе, но, как бы это заманчиво ни звучало, сердцем я чувствовал, что это не то место. Я принял решение не из соображений комфорта, я не боюсь выйти из зоны комфорта. Я принял решение, основываясь на том, чего хочу», — цитирует Yahoo Лилларда.

Летом 2021 года сообщалось, что 31-летний Лиллард может покинуть «Портленд», за который выступает с 2012 года, однако позднее баскетболист заявил, что останется в команде.