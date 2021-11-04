Разыгрывающий «Портленда» Лиллард объяснил, почему не стал переходить в «Лейкерс»
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард объяснил, почему не стал переходить в «Лейкерс» в минувшее межсезонье.
«У меня была встреча с Леброном. Он спросил, что я думаю по поводу своего положения, а я сказал ему, что хочу бороться за победу в чемпионате. Он обрисовал, какой может стать ситуация, если я решу уйти из «Портленда». Он не настаивал на том, чтобы я переходил в «Лейкерс», и не рассказал мне ничего такого, чего я бы не знал. Конечно, было бы здорово поиграть с Леброном и Энтони Дэвисом в Лос-Анджелесе, но, как бы это заманчиво ни звучало, сердцем я чувствовал, что это не то место. Я принял решение не из соображений комфорта, я не боюсь выйти из зоны комфорта. Я принял решение, основываясь на том, чего хочу», — цитирует Yahoo Лилларда.
Летом 2021 года сообщалось, что 31-летний Лиллард может покинуть «Портленд», за который выступает с 2012 года, однако позднее баскетболист заявил, что останется в команде.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://sports.yahoo.com/amid-chaotic-offseason-damian-lillard-meeting-lebron-james-decision-loomed-sealed-recommitment-trail-blazers-200041277.html
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